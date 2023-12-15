Bodrum’da yılbaşı hareketliliği başladı | Gecelik fiyatlar 1000 liradan başlıyor

Soğuk meze, ara sıcak, sıcak ve limitli içecekten oluşan menü, yılbaşı eğlencesi ve konaklama için kişi başı fiyatlar 3 bin liradan başlıyor.



Yılbaşında, yarımada genelinde birçok noktada sahne performanslarının olacağını söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, otellerdeki doluluk oranının yüzde 40’ın üzerine çıktığını söyledi.



Otellerde oda kahvaltı kişi başı fiyatın 1000 liradan başladığını söyleyen Dengiz, “Konserler ve etkinlikler ayrıca fiyatlandırılmaktadır. Bunlar ise içerisinde gala yemeği ve konser olduğu zaman kişi başı 3 bin liradan başlıyor. İçeriğine göre bu fiyatlar daha da artıyor.” dedi.