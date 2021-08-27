Boğaz'a girerken arızalanan gemi Ahırkapı'ya demirletildi

Anadolu Ajansı 27.08.2021 - 09:44
Romanya'ya seyir halindeyken arızalanan konteyner gemisi Ahırkapı'ya demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kocaeli'den Romanya’ya seyir halindeyken seperasyon şamandırası TAD içerisinde (Boğaz girişi mevkisi) makine arızası yaşandı." şeklinde açıklama yapıldı.
Yapılan paylaşımda "90 metre boyundaki demir yüklü konteyner gemisi MY EFEKAN 1, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz ile kılavuz kaptanımız koordinesinde KURTARMA-12 römorkörümüzce yedeklenerek Ahırkapı’ya emniyetle demirletildi." bilgisi verildi.