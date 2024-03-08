Boks torbasından binlerce uyuşturucu hap çıktı

Adana Seyhan'da boks torbası içerisinden 40 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına aldı.

Boks torbasından binlerce uyuşturucu hap çıktı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülpınar Mahallesi Meydan Caddesi'ndeki bir evde madde olduğu ihbarı aldı.

Ekipler bunun üzerine söz konusu adrese baskın yaptı.

Yapılan baskında boks torbası polislerin dikkatini çekti. Boks torbasının içini açan polisler 41 paket halindeki toplam 40 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili İbrahim Cüneyt Elubeyt E. ve Muhammed Munir M. gözaltına alındı.

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