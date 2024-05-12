Sedyeden kalktı, doktora saldırdı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Topçular Mahallesi'nde önceki gün saat 16.00 sıralarında motosiklet kazası geçiren E.M.Ö. ve akrabası B.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
E.M.Ö., Şişli Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nin acil servisinde sedyenin üstünde beklediği esnada görevli doktor Orkun Işık müdahale etmek istedi.
Ancak hasta yakınları ile doktor arasında koridorda sedye üzerinde müdahale nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine sedye üzerinde ayağa kalkan E.M.Ö., doktora saldırdı. Güvenliğin araya gitmesiyle kavga sonlandırıldı.
Polis ekipleri şahsa saldıran genci ve akrabasını gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen iki zanlı adli kontrolle serbest kaldı.
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