Sedyeden kalktı, doktora saldırdı

İstanbul'da motosiklet kazasında yaralanan bir kişi, kendisine koridorda sedyenin üstünde müdahale etmek isteyen doktora saldırdı. Sedyenin üzerine çıkarak doktora tekme atan saldırgan gözaltına alındı.

Sedyeden kalktı, doktora saldırdı

'un Eyüpsultan ilçesi Topçular Mahallesi'nde önceki gün saat 16.00 sıralarında motosiklet kazası geçiren E.M.Ö. ve akrabası B.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

E.M.Ö., Şişli Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nin acil servisinde sedyenin üstünde beklediği esnada görevli Orkun Işık müdahale etmek istedi.

Sedyeden kalktı, doktora saldırdı - 1

Ancak hasta yakınları ile arasında koridorda sedye üzerinde müdahale nedeniyle tartışma çıktı.

Sedyeden kalktı, doktora saldırdı - 2

Tartışmanın büyümesi üzerine sedye üzerinde ayağa kalkan E.M.Ö., doktora saldırdı. Güvenliğin araya gitmesiyle kavga sonlandırıldı.

Sedyeden kalktı, doktora saldırdı - 3

Polis ekipleri şahsa saldıran genci ve akrabasını gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen iki zanlı adli kontrolle serbest kaldı.

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