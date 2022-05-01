Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkisini gösteriyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.05.2022 - 11:01

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

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Sağanak ve sis özellikle otoyolun Yumrukaya, Elmalık, Dağı Tüneli ve viyadükler ile D-100 kara yolunun Elmalık, Abant Kavşağı, Dağkent, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili oluyor.

Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi azaldığı için sürücüler dikkatli seyrediyor.

Karayolları ekipleri bölgede ring halinde görev yaparken, trafik polisleri de güzergahlarda sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, güzergahta trafik normal seyrinde ilerliyor.

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