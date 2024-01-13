TSK'nın kış operasyonlarının önemi nedir?

ÜS BÖLGELERİ NEDEN VAR?

Yeni konseptin sahadaki başarısının ardından diplomasinin devreye girmesiyle terörün bitirilebileceğini kaydeden İsmail Hakkı Pekin, şöyle devam etti:



"Bölgede şu anda 100 civarında üs bölgemiz var. 30-40 kilometre kadar içeride. Daha önceden de vardı. Yapılan anlaşmalar gereği Saddam döneminde 34 üs bölgemiz vardı. Şimdiki üs bölgelerimiz, Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye terörist sızmasını, teröristlerin mağaraları, araziyi kullanmasını engellemeye çalışıyor. Teröristlere alanı daraltılmaya çalışılıyor. Teröristlerin burayla uğraşmalarının nedeni bu."

"HAREKET ALANLARI KISITLANDI"



Pekin, üs bölgeleri sayesinde teröristlerin hareket ve manevra alanının kısıtlandığına işaret etti. Bu nedenle teröristlerin rahat hareket edemediğini ve Türkiye'ye sızamadığını belirten Pekin, "Yerinde imha edildikleri, yaşadıkları, eğitim yaptıkları yerlerin bulunduğu için bu konuyu parçalamaya çalışıyorlar." diye konuştu.



"KONSEPT DEVAM ETMELİ"



TSK'nın sınır ötesinde üs kurmasının doğru olduğunu savunan Pekin, "Ama şehitlerimiz var. Eksik-gedik varsa, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Savunma Bakanı otururlar gerekeni yaparlar. Eksikler için gereken işlem yapılır. 'Şehit verdik geri çıkalım' dersek terörist ileri gelir. Biraz daha ilerlerse terörist Türkiye'ye, Ankara'ya başka yerlere gelmeye başlar. İçişleri Bakanlığı'nın önünde bombalı saldırı yaptılar. Bu konsept devam ettirilmeli. Burası doğuk, kar var gibi bahanelerin arkasına saklanırsak teröristlere cesaret vermiş oluruz."