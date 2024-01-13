TSK'nın kış operasyonlarının önemi nedir?

Terör örgütü PKK, Kuzey Irak'taki bir üs bölgesine sızmaya çalıştı.
Sızma girişimi sırasında çıkan çatışmada 9 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit oldu.
Son yıllardaki operasyonlarla dağılma noktasına gelen bölücü terör örgütü PKK'nın sızma girişimlerinin artmasının arkasındaki neden merak ediliyor.
İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜVSAM) Direktörü İsmail Hakkı Pekin, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
KIŞIN NEDEN OPERASYON YAPILIYOR?
Habertürk TV'ye konuşan Pekin, TSK'nın terörle mücadelede 2019 yılından itibaren Kuzey Irak'ta yeni bir konsept uygulamaya başladığını söyledi.
Hakurk'tan başlamak üzere TSK'nın komando tugaylarıyla ileri harekata geçtiğini söyleyen Pekin, PKK'nın kullandığı tepelerin ele geçirilerek üs bölgesine dönüştürüldüğünü söyledi.
"PENÇE-KİLİT İLE DUVAR ÖRÜLDÜ"
"Pençe" ismi verilen operasyonların "Pençe-Kilit" serisi operasyonlarla devam ettiğini ve sınırda "duvar" örüldüğünü belirten Penkin, şunları kaydetti:
Karşı taraf da ısrarla burayı açmaya çalışıyor. Hakurtk'tan başlayıp Metina'ya kadar uzanan gelen kilidi eğer açabilirlerse o zaman çok rahatlıkla Türkiye'ye sızma imkanları var."
Pekin, oluşturulan kalıcı üs bölgelerinden yapılan operasyonlarla bölgenin terör unsurlarından temizlendiğini ifade etti. 2019 öncesinde sınır ötesi operasyonların ardından TSK unsurlarının geri çekildiğini dile getiren Pekin, "Artık böyle yapmıyoruz, orada kalıyoruz. Ertesi baharda biraz daha ileri gidiyoruz. Savunma hatlarımızla PKK'nın kullandığı hatları etkisiz hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.
ÜS BÖLGELERİ NEDEN VAR?
Yeni konseptin sahadaki başarısının ardından diplomasinin devreye girmesiyle terörün bitirilebileceğini kaydeden İsmail Hakkı Pekin, şöyle devam etti:
"Bölgede şu anda 100 civarında üs bölgemiz var. 30-40 kilometre kadar içeride. Daha önceden de vardı. Yapılan anlaşmalar gereği Saddam döneminde 34 üs bölgemiz vardı. Şimdiki üs bölgelerimiz, Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye terörist sızmasını, teröristlerin mağaraları, araziyi kullanmasını engellemeye çalışıyor. Teröristlere alanı daraltılmaya çalışılıyor. Teröristlerin burayla uğraşmalarının nedeni bu."
"HAREKET ALANLARI KISITLANDI"
Pekin, üs bölgeleri sayesinde teröristlerin hareket ve manevra alanının kısıtlandığına işaret etti. Bu nedenle teröristlerin rahat hareket edemediğini ve Türkiye'ye sızamadığını belirten Pekin, "Yerinde imha edildikleri, yaşadıkları, eğitim yaptıkları yerlerin bulunduğu için bu konuyu parçalamaya çalışıyorlar." diye konuştu.
"KONSEPT DEVAM ETMELİ"
TSK'nın sınır ötesinde üs kurmasının doğru olduğunu savunan Pekin, "Ama şehitlerimiz var. Eksik-gedik varsa, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Savunma Bakanı otururlar gerekeni yaparlar. Eksikler için gereken işlem yapılır. 'Şehit verdik geri çıkalım' dersek terörist ileri gelir. Biraz daha ilerlerse terörist Türkiye'ye, Ankara'ya başka yerlere gelmeye başlar. İçişleri Bakanlığı'nın önünde bombalı saldırı yaptılar. Bu konsept devam ettirilmeli. Burası doğuk, kar var gibi bahanelerin arkasına saklanırsak teröristlere cesaret vermiş oluruz."
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