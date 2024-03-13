Bolu'da av sezonu bitti, ceza sezonu başladı

Bolu’da 26 Ağustos 2023'de başlayan av sezonu, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Bolu Şube Müdürlüğü'nün yayınladığı bildiriyle birlikte 3 Mart 2024'de sona erdi.

Av sezonunun yeniden açılacağı tarihe kadar vatandaşların av ve yaban hayvanlarını avlamanın, rahatsız etmenin, yavru ve yumurtalarını toplamanın yasak olduğu bilinciyle hareket ederek, daha hassas olması gerektiği belirtildi.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Avın kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başlamaktadır. Avın açılacağı ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetleri yasaktır. Özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarını toplamanın yasak olduğu bilinmelidir" denildi.