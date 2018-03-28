Bolu'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Bolu'nun Ovadüzü Mahallesi Ovadüzü Sokağı'nda Bolu kent merkezi istikametine seyreden Nihat Koban (44) idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Hasan Özşahin'in kullandığı yem yüklü kamyon, Kocasu Çayı mevkisinde çarpıştı.



Kazada, sürücü Nihat Koban ile Ahmet Öztürk (42) ve Mürsel Çayır (43) otomobilde sıkışarak yaralandı.



Yaralılardan Koban ile Çayır, olay yerine gelen Bolu Belediyesi’ne bağlı itfaiye kaza kırım ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulanslara taşındı.



Durumu ağır olan Öztürk'e ise sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı aracın içinde müdahale edildi. Daha sonra araçtan çıkarılan yaralıya bir süre otomobilin yanında kalp masajı yapıldı.



Ambulanslarla kentteki bazı hastanelere kaldırılan yaralılardan Nihat Koban ile Ahmet Öztürk, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Tedavisi süren Mürsel Çayır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Bu arada, olay yerine gelen yaralı yakınlarından bazıları, müdahale sırasında sağlık ve itfaiye ekiplerine daha hızlı hareket etmelerini söyleyip saldırıda bulundu, görüntü almak isteyen basın mensuplarına da saldırmaya çalıştı. Diğer yaralı yakınları ile polisler araya girerek gerginliğin büyümesini önledi.