Bombalı eylem hazırlığındaki terörist İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da PKK terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan 3 kişiden birinin Murat Karayılan'ın talimatıyla eylem yapmak amacıyla İran üzerinden yurda giriş yapan Mehdi Mıhçı olduğunu açıkladı.



Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Fatih'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 3 kişiden birinin 2014 yılında PKK'ya katılan, örgütün sözde özel kuvvetlerinde yer alan Mehdi Mıhçı olduğu belirlendi.

Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından duyurdu.

Soylu, Mehdi Mıhçı'nın Murat Karayılan ile çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Karayılan'ın talimatıyla gelen, bomba eğitimi veren,İstanbul'da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen Mehdi Mıhçı, sahte kimlikle yakalandı" ifadesini kullandı.

Mıhçı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.