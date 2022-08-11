Azez'de canlı bomba yakalandı

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Azez'de PKK'lı Hasan Najjar plastik patlayıcı, canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile birlikte yakalandı.

Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapıldı.

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ile ortak operasyon yapıldı.

Operasyon sonucunda, Azez Mare Bölgesi'nde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, plastik patlayıcı, canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı.

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda;



Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar,

1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı

canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı+ pic.twitter.com/mr6dh9Z00K — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 11, 2022

İkinci paylaşımda, Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye’ye geçen teröristin yakalanması oldu.

PKK’nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul’da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen; Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, sahte kimlikle İstanbul’da yakalandı.