Borcu bulunan kiracısına ulaşamayınca hayatından endişe etti: Boş evle karşılaştı

Bolu'da 15 gündür telefonlarına bakmadığı için polis, itfaiye ve sağlık ekipleriyle Afgan kiracısı Abed E.'nin oturduğu eve giren ev sahibi İbrahim Beyazoğlu boş evle karşılaştı. Kiracısının başına bir iş gelmesinden şüphelendiği için ekiplerle eve geldiğini söyleyen Beyazoğlu, "Bugün polis çağırdım, intihar etmiş olabilir, birisi tarafından öldürülmüş olabilir, bunları hep duyuyoruz haberlerde. Baktık ki firar etmiş. Firara razıyız. Ölmesin de." dedi.

Borcu bulunan kiracısına ulaşamayınca hayatından endişe etti: Boş evle karşılaştı

Olay, saat 14.30 sıralarında Karaçayır Mahallesi’ndeki Koçak Apartmanı’nda meydana geldi.

Bir süredir kirayı ödemeyen kiracısı Afgan uyruklu Abed E.’ye 15 gündür ulaşamayan ev sahibi İbrahim Beyazoğlu, evin kapısını çaldığında açan olmadı.

Beyazoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Ev sahibinin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen çilingirin kapıyı açmasının ardından polislerle eve giren Beyazoğlu, boş evle karşılaştı.

Borcu bulunan kiracısına ulaşamayınca hayatından endişe etti: Boş evle karşılaştı - 1

Kiracı Abed E.’nin evde kendisine ait olan tüm eşyaları toplayarak ortadan kaybolduğu ve ev sahibinin telefonlarına da bakmadığı öğrenildi.

Ev sahibi İbrahim Beyazoğlu, "Yabancılar şubeye, polise gittik derken iş buraya çıktı. Bugün polis çağırdım, intihar etmiş olabilir, birisi tarafından öldürülmüş olabilir, bunları hep duyuyoruz haberlerde. Baktık ki firar etmiş. Firara razıyız. Ölmesin de. Yabancı uyrukluydu. Bekar ve yalnız kalıyordu." dedi.

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