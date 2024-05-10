Borsacı Nihat Özçelik hakim karşısında

Borsacı Nihat Özçelik’in toplamda 38 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ilk duruşma görüldü. Özçelik, kimlik tespitinde aylık gelirinin 20 milyon lira olduğunu söyledi, savunmasında suçlamaları reddetti.

Borsacı Nihat Özçelik hakim karşısında

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Rüşvet vermek, kişisel verileri hukuka aykırı elde etmek ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak gibi suçlamalarla 38 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan borsacı Nihat Özçelik’in yargılanmasına başlandı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Nihat Özçelik, başka suçtan tutuklu sanık İ.H.A. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık İ.H.A. iddianameyi henüz okuyamadığı için bir sonraki celse savunma yapmak istediğini söyledi.

Nihat Özçelik kimlik tespitinde aylık gelirinin 20 milyon lira olduğunu belirtti. Savunmasında ise Özçelik, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, hukuka aykırı faaliyetlerde bulunmadığını ileri sürdü.

İddianamede aleyhine olan konularda somut delil olmadığını, savcılığın takipsizlik vermesi gerektiğini savunan sanık Özçelik, sanıklardan İ.H.A’yı Ferhat ismiyle tanıdığını, avukatı aracılığıyla iki kez görüştüğünü, diğer sanıkları tanımadığını belirtti.

Borsacı Nihat Özçelik hakim karşısında - 1

DURUŞMA ERTELENDİ

heyeti tutuksuz sanıkların adli kontrol kararlarının ayrı ayrı devamına karar vererek tanık dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Nihat Özçelik'in müştekiler İstiradi Dolçinyadi ve Enver Çevik arasındaki ticari ilişkinin bozulması sonrasında aralarında husumet oluştuğu, husumet sebebiyle taraflar arasında çok sayıda soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

İddianamede, sanık polis memurları H. İ. A., A. K. ve A. K'nin hesap hareketlerinde hayatın olağan akışına aykırı olacak şekilde para alışverişinin tespit edildiğine yer verilen iddianamede, sanık Özçelik'in şantaj suçundan devam eden yargılamada müşteki olarak yer aldığı ve bu dosyasında sanık olarak yer alan müştekilerin ceza alması amacıyla mağdur Tufan Keskin'i tanık olarak ifade vermeye zorladığı anlatıldı.

38 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, sanık Nihat Özçelik'in rüşvet vermek, yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından 14 yıldan 38 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Sanıklar, İ. H. A., A. K. ve A. K. ile M. Ç’nin ise iddianamede, rüşvet almak, kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, resmi belgede sahtecilik, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yargı görevini yapanı etkileme suçlarından 7'şer yıldan 43'er yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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