Boşanma aşamasındaki eş evi kundakladı: Karısı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı

İstanbul Ümraniye'de bir binanın ikinci katındaki yangında anne yaşamını yitirdi, 7 yaşındaki oğlu ise ağır yaralandı. Yangını, eşiyle boşanma aşamasındaki babanın çıkardığı belirlendi. Kundakçı kocanın köprüden atlayıp intihar ettiği öğrenildi.

NTV Haber - DHA 21.06.2021 - 16:19

Boşanma aşamasındaki eş evi kundakladı: Karısı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı

İstanbul'da annenin öldüğü 7 yaşındaki oğlunun ağır yaralandığı yangını, eşiyle boşanma aşamasındaki babanın çıkardığı ortaya çıktı. Kundakçı koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayıp intihar etti.

Ümraniye ilçesi Armağanevler'deki bir binanın ikinci katında öğlen saatlerinde yangın çıktı. Dumanı gören komşular itfaiyeye haber verdi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde yaptığı araştırmada, anne ve oğlunu ağır yaralı olarak buldu.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Anne Arzu Rahman Güney kurtarılamadı.

7 yaşındaki Kerem Güney ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan çocuğun tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor.

Hayatını kaybeden Arzu Rahman Güney'in boşanma aşamasında olduğu, sabah saatlerinde evden kavga seslerinin yükseldiği iddia edildi.