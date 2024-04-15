Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını silahla öldüren zanlı, polis ekiplerine teslim oldu.

Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Arşiv

'dan haberi geldi.

Eşinden boşanma aşamasında olan K.C., Etimesgut ilçesi Güzelkent Mahallesi'ndeki evinde eşi Y.K.C. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine K.C. silahla eşi Y.K.C.'ye ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

K.C., olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...