Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Ankara'dan kadın cinayeti haberi geldi.

Eşinden boşanma aşamasında olan K.C., Etimesgut ilçesi Güzelkent Mahallesi'ndeki evinde eşi Y.K.C. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.



İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine K.C. silahla eşi Y.K.C.'ye ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.



K.C., olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu.