Boşanma aşamasındaki eşini vurup kaçtı

Mimar Sinan Mahallesi, 15. Cadde üzerinde Emre K. (33) ile boşanma aşamasındaki eşi Merve K. otomobilde konuşurken aralarında tartışma çıktı.



Merve K., araçtan inip uzaklaşmak isterken Emre K. arkasından tabancayla ateş etti.

OLAY YERİNDEN KAÇTI



Merve K., sırtına ve karın boşluğuna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Emre K., otomobiliyle kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Merve K., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

