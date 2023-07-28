Bozcaada açıklarında bulundu: 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mayın kontrollü patlatıldı

Bozcaada'da Çayır koyunda dün karadan 35-40 metre açıkta dalış yapan bir dalgıç tarafından deniz dibinde bir cisim fark edildi. Dalgıç durumu, sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri ve Degak-5 Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede, cismin 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 240 santim çapında ve patlamamış İngiliz mayını olduğu belirlendi.