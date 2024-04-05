Bu bayram tedbirler 2 kat artırıldı: 65 bin 600 personel görev başında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başladığını belirterek, yola çıkacak vatandaşlara uyarılarda bulundu.



"Binlerce vatandaşımız yolunuzu gözleyen annelerine babalarına, ailelerine ve sevdiklerine kavuşma heyecanını yaşıyor. Ancak; trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım." ifadelerini kullanan Yerlikaya, "Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Bayram süresince trafik tedbirleri kapsamında 46 bin 700'ü polis, 18 bin 900'ü jandarma olmak üzere 65 bin 600 personel, şehir içi, şehirler arası yollar ve otoyollarda günlük 749 mobil radar aracı, 24 saat esasına göre elektronik denetleme sistemleriyle hız denetimi, 30 helikopter ve 2 bin 460 saat dron ile trafik denetimi yapılacak." paylaşımında bulundu.

2 KAT ARTTI



Bayram tatili süresindeki asayiş hizmetlerine değinen Yerlikaya, "210 bin personel, 22 bin 800 asayiş ekibi, 2 bin 530 motosiklet, 417 dron ve 300 dedektör köpeğimiz görev yapacak. Yola çıkan sevgili vatandaşlarım, lütfen çocuklarınızı üzmeyin. Annelerinizi, babalarınızı, eşinizi, sevdiklerinizi üzmeyin. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Aklımızdan çıkarmayalım, hayatla yarışılmaz. Ramazan Bayramımız mübarek olsun." dedi.



İçişleri Bakanlığınca bayram tatilinde bütün noktalarda daha önceki bayramlarda alınan tedbirlerin yaklaşık 2 katı artırıldığı belirtildi.