Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? İşte sinemalarda haftanın filmleri

Sinema salonlarında bu hafta beşi yerli, 8 film izleyiciyle buluşacak. Biyografi film "Bob Marley: One Love", sevgi ve birlik mesajıyla nesillere ilham veren bir ikon olan Bob Marley'nin hayatını ve müziğini konu alıyor. İşte, sinemalarda bu haftanın filmleri...

"Hatıran Yeter"



Ömer Faruk Yardımcı'nın yönettiği "Hatıran Yeter", duyma ve konuşma engelli iki gencin, hayatın farklı engellerine çarpan aşkını odağına alıyor.



Aytaç Şaşmaz ve Belçim Bilgin'in başrollerini paylaştığı filmde, ikiliye Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ferit Aktuğ, Gözde Cığacı, Furkan Kalabalık, Çağdaş Onur Öztürk, Deniz Türkali ve Levent Özdilek eşlik ediyor.



"Zaferin Rengi"



"Zaferin Rengi", Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasının arifesinde, işgal altındaki İstanbul'da, Harington Kupası'nda Birleşik Krallık işgal kuvvetleri karma futbol takımına karşı zafer elde eden Fenerbahçe'nin bu galibiyetini, istiklal mücadelesinde yer alan dönemin önemli isimleri eşliğinde beyaz perdeye yansıtacak.



Abdullah Oğuz imzalı filmde, oyuncu Kubilay Aka, Fenerbahçe'nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Bey'e hayat verirken, Yiğit Özşener Mustafa Kemal Paşa'yı, Birce Akalay ise Halide Edib Adıvar'ı canlandırıyor. Filmde ayrıca Nejat İşler, Gülper Özdemir, Timuçin Esen ve Gonca Vuslateri de rol aldı.



"Bob Marley: One Love"



Reinaldo Marcus Green'in sinema perdesine taşıdığı belgesel film "Bob Marley: One Love", sevgi ve birlik mesajıyla nesillere ilham veren bir ikon olan Bob Marley'nin hayatını ve müziğini konu alıyor.



Kingsley Ben-Adir'in ünlü müzisyen Bob Marley'e hayat verdiği filmde, James Norton, Lashana Lynch, Michael Gandolfini, Micheal Ward ve Anthony Welsh kamera karşısına geçti.



"Madame Web"



Dakota Johnson'un başrolünde oynadığı "Madame Web" macera, bilim kurgu ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.



S.J. Clarkson'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmde genç ve başarılı oyuncu Dakota Johnson'a Sydney Sweeney, Isabela Merced, Celeste O'Connor, Emma Roberts, Adam Scott ve Tahar Rahim eşlik ediyor.



Film, paramedik olarak çalışırken gelecekte olacakları görmeye başlayan Cassandra Webb'in, ilerleyen dönemde örümcek güçleriyle farklı süper kahramanlara evrilecek üç genç kadını, hayatlarını tehdit eden bir tehlikeden korumaya çalışmasını konu ediniyor.



"Dört Kız Kardeş"



Haftanın bir diğer belgesel filmi Kaouther Ben Hania'nın yönettiği Almanya, Fransa ve Tunus ortak yapımı "Dört Kız Kardeş" olacak.



Olfa Hamrouni, Eya Chikhaoui, Tayssir Chikhaoui ve Nour Karoui'nin oynadığı filmde, Olfa'nın filme adını veren dört kızından en büyük iki kızı evi terk edince ailenin yaşadığı acıyı hafifletmesi için yönetmen Kaouther Ben Hania'nın önerisiyle, iki oyuncu kayıp kızların rolünü üstleniyor. Olfa'nın geride kalan iki küçük kızı da kendilerini canlandırıyor.



"C Takımı"



Bora Onur'un çektiği, Sera Tokdemir, Murat Akkoyunlu ve Toygan Avanoğlu'nun başrollerini paylaştığı "C Takımı", 1990'lı yıllarda lisede arkadaş olan bir grubun 30 yıl sonra yaşadığı komik olayları işliyor.



"Kral Şakir: Devler Uyandı"



Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay'ın yönettiği "Kral Şakir: Devler Uyandı", haftanın animasyonu olarak beyaz perdede yerini alacak.



Haftanın korku filmi



Metin Kuru'nun filmi "Pigment", insan kaçakçılığına bulaştığı Fransa'dan 25 yıl sonra dönen ve tutkusu olan ressamlığa geri dönmek isteyen bir adamın, pençesinde olduğu şizofreninin etkisiyle başından geçenleri konu ediniyor.