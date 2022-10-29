Bugün PTT ve kargolar açık mı? 29 Ekim'de PTT ve kargolar çalışıyor mu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü nedeniyle resmi tatil olan kurumlar araştırılmaya başladı.

PTT ve kargolar aracılığıyla özel işlerini halletmek isteyen vatandaşlar, kargoların çalışma 29 Ekim çalışma saatlerini merak ediyor. İşte ayrıntılar.

29 EKİM'DE PTT VE KARGOLAR AÇIK MI?



Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.



Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.



Buna göre; 28 Ekim Cuma günü yarım gün, 29 Ekim Cumartesi günü tam gün tatildir.

Bankalar, borsalar, PTT ve kargolar resmi tatil nedeniyle bugün çalışmaz.

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ



Hafta içi: 08:30- 17:00 (bazı şubelerde 17:30)



Öğle arası: 12:30- 13:30



NOT: PTT şubeleri arasında bölgeden bölgeye kapanış saatlerinde farklılıklar yaşanabilmektedir. Bazı şubeler 17.30'a kadar işlem yaparken kimi şubeler 16.30 - 17.00'a kadar işlem yapmaktadır. PTT ile ilgili işlemlerinizde bu saatleri göz önünde bulundurarak ya da gideceğiniz şubenin kapanış saatini internetten teyit ederek işlem sağlayabilirsiniz.