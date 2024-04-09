Bugün vergi daireleri açık mı? Arefe gününde vergi daireleri çalışıyor mu, kapalı mı?

Vergi daireleri bugün açık mı? Sorusunun yanıtı, bayram tatili öncesinde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vergi dairelerinin çalışma saatleri, arefe günü ve bayram tarihinin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, vergi daireleri bugün açık mı/kapalı mı? Arefe günü (bugün) vergi daireleri çalışıyor mu?
VERGİ DAİRELERİ BUGÜN AÇIK MI?
Vergi daireleri, Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için 10-12 Nisan tarihlerinde çalışmayacak.
Ramazan Bayramında yapılacak 9 günlük tatil, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışanları kapsayacak. Vergi daireleri, Adalet Bakanlığı ile eşgüdümlü çalıştığı için sistemleri bağlılık taşıyor.
Buna göre; Vergi daireleri, 9 Nisan Salı günü yarım gün açık olacak ve saat 13.00'ten sonra tatile girecek.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK
Ramazan Bayramı tatiline ilişkin de bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik.
Özel sektörümüzün de böyle bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz. Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor ve 1,5 günlük idari izin kararımızın hayırlı olmasını diliyorum."
Buna göre; Bayram tatili kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için 9 gün olacak.
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