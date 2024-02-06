Bugün kandil mi, 6 Şubat ne kandili? Diyanet 2024 kandil günlerini paylaştı

Kandil tarihleri, sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından bir kez daha gündeme geldi. Diyanet İşleri Bakanlığı yıl içerisindeki kandillerin tarihini resmi internet adresinden paylaşmıştı. Peki, bugün kandil mi, 6 Şubat ne kandili?

Bugün kandil mi, 6 Şubat ne kandili? Diyanet 2024 kandil günlerini paylaştı

İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan üç aylar, 12 Ocak Cuma günü başladı. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.

Bugün kandil mi, 6 Şubat ne kandili? Diyanet 2024 kandil günlerini paylaştı - 1

11 Ocak Perşembe akşamı Regaip Kandili idrak edildi. İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, yılın ikinci kandili olan Miraç, bu yıl şubat ayına denk gelecek.

Bugün kandil mi, 6 Şubat ne kandili? Diyanet 2024 kandil günlerini paylaştı - 2

6 ŞUBAT NE KANDİLİ?

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen 'nin 6 Şubat'ta ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 24 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 11 Mart'ta başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 10 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...