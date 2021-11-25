Bulgaristan'daki otobüs faciasına 'bagajdaki yakıt bidonları neden oldu' iddiası

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın batısında Pernik kenti yakınlarındaki Bosnek köyü civarında 23 Kasım'da Üsküp plakalı yolcu otobüsün yanması sonucu 46 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Bulgaristan'daki yetkililer otopside 44 ceset bulunduğunu açıkladı.

Diğer yandan Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım ise kazanın otobüsün bagajında bulunan yakıt bidonlarından kaynaklanabileceğini iddia etti.

Yakıttaki fiyat farkından dolayı bazı tur firmalarının araçlarına yedek yakıt deposu yerleştirdiğini belirten Yıldırım, "Kuzey Makedonya'da yakıt fiyatları yaklaşık 1.22 Euro, Türkiye'de ise aynı yakıt çeşidinin litresi yaklaşık 0,72 euro. Kuzey Makedonya'da hemen hemen 16 lirayı bulan akaryakıt fiyatları Türkiye'de 9.66 Türk Lirası" dedi.

"BAGAJA AKARYAKIT DEPOLAMIŞ"



Yıldırım "Kazanın oluş şekli ve bu kadar kısa sürede yanıp tutuşması bizi düşündürdü. Neden olmuş olabilir diye araştırdığımızda o ülkede yaşayan arkadaşlarımızla da konuştuk, Türkiye'de akaryakıt ucuz olduğu için deposunu doldurduktan sonra, bagajına usulsüz bir şekilde fazladan yakıt koymuşlar. Bu hızlı yanmanın nedeninin de o olduğunu öğrendik. Makedonya'daki meslektaşlarımız tarafından teyit edildi. Türkiye'ye gelen tur şirketleri Türkiye'den fazla yakıt alıp ülkelerine dönüyor" diye konuştu.



"USULÜNE UYGUN BİR DEPO OLSAYDI BU YAŞANMAZDI"



Mustafa Yıldırım "Bulgaristan'da kaza yapan otobüs deposunu doldurduktan sonra bagajda bidonlarla mı neyle taşıdı bilmiyorum ama, ek depo yoktu o otobüste. Bulgaristan'daki kazada dizel yakıt kullanan araç bagajında da mazot götürüyor. Mazotu satması onun için daha kolay ki satmaya gerek yok kendi ülkesinde kullanacak. Büyük tonajlarda depolaması mümkün değil. Bir otobüste en fazla 500 ile 1000 lira arasında yakıt taşıyabilir. Firmanın da yakıt taşındığından mutlaka haberi vardır" sözlerini kullandı.

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ÖĞRENCİ TAŞIYAN OTOBÜSÜN ÖNÜNE ATLADILAR