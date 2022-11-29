Bulgaristan'dan Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ret

Kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş’ın Türkiye'ye iadesiyle ilgili yapılan duruşmada karar çıktı.



Dört saat süren duruşmada Göktaş’ın avukatları, müvekillerinin sağlık durumunu mazeret göstererek iade talebinin reddini istedi.

Hakim, "Mahkeme, İade Yasası ve Avrupa Tutuklama Emri'nde geçen ret gerekçelerinin mevcut olduğunu tespit etti" dedi. Ayrıca Göktaş'a yönelik "suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla açılan davada "zaman aşımına" karar verildi.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı olarak kırmızı bültenle aranan emekli Albay Mustafa Levent Göktaş, 3 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalanmıştı.