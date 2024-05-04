Kırşehir'de 23 kaçak göçmen yakalandı

Kırşehir'de iki minibüste, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 23 kaçak göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de 23 kaçak göçmen yakalandı

'de polis ekipleri,  kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmada, Kayseri-Ankara kara yolunda iki minibüsü durdurdu.

Araçlarda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlere aracılık eden 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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