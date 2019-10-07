Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) bir öğretim görevlisinin kız öğrencilere cinsel taciz bulunduğu iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Burdur MAKÜ'de görevli öğretim üyesinin, kız öğrencilere taciz ve cinsel saldırı girişiminde bulunduğu iddiaları gündeme geldi.



Bir üniversite öğrencisinin Twitter'daki hesabından "Arkadaşlar bir konudan bahsedeceğim. Uzun zamandır bu psikolojinin yarattığı hisle yaşayamıyorum. Mehmet Akif Üniversitesi'ndeki öğretim üyelerinden 2 kişi, ben de dahil çoğu kadın öğrenciye taciz ve tecavüz girişiminde bulunmuştur" ifadelerinin yer aldığı paylaşımlar kısa sürede yayıldı.



'SAVCILIĞA BİLDİRİLDİ'



İddialarla ilgili MAKÜ Rektörlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:



"Son günlerde bazı yayın organları ve sosyal medyada çıkan üniversitemizde meydana geldiği iddia edilen olaylar ile ilgili haberler üzerine, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. Rektörlüğümüze gelen bir ihbar üzerine, 5 Mart 2019 tarihinde ivedi olarak disiplin soruşturması açılmış olup, bahse konu iddiaların niteliği ve soruşturmanın gizliliği ilkesi gereği soruşturma hassasiyetle tamamlanmıştır. Akabinde, disiplin soruşturması sonucunda hakkında soruşturma yapılan kişinin 'kamu görevinden çıkarılma' cezası ile tecziyesi teklif edilmiş, durum gereği için, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) bildirilmiştir. Sürecin en kısa zamanda tamamlanması beklenmektedir. Ayrıca disiplin soruşturması başlar başlamaz, sonucu beklenmeksizin 12 Mart 2019 tarihinde durumun hassasiyeti dikkate alınarak, konu ivedilikle Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmiş ve konu hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, adli soruşturma süreci devam etmektedir."

YÖK'ÜN DE GÜNDEMİNDE



Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ndeki (MAKÜ) iddialarla ilgili disiplin soruşturması dosyasını perşembe günü görüşecek.



DİSİPLİN KURULU PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANIYOR



YÖK yetkililerinden edinilen bilgiye göre MAKÜ’den iletilen dosya bu hafta perşembe günü yapılması planlanan ‘YÖK Yüksek Disiplin Kurulu’ toplantısında görüşülecek.Yüksek Disiplin Kurulu, öğretim görevlisi ile ilgili cinsel taciz iddialarını değerlendirmeye alacak ve rektörlüğün teklif ettiği ‘kamu görevinden çıkarma’ cezasının uygulanıp uygulanmayacağına karar verecek.