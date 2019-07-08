Bursa'da, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin (TEİAŞ) Ovaakça Mahallesi'ndeki ana trafosu arızalandı, il genelinde elektrikler kesildi. Metro seferleri yapılamadı, ulaşım için ek otobüs seferleri koyuldu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, arızanın Bursa'yı besleyen ana trafo merkezlerinden birinde meydana geldiğini, seyir halinde olan vagonlardaki yolcuların sorunsuz bir şekilde tahliye edildiğini duyurdu.
Arızanın giderilmesinin ardından, saat 16.15'te 3,5 saat sonra kent merkezine elektrik verilmeye başlandı.