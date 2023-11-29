Bursa Deniz Otobüslerinde yeni sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.



Aynı gerekçeyle BUDO'nun 07.00 ila 12.55 saatlerindeki 8 seferi de yapılamamıştı.

