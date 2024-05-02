Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile görüştü

Ankara 8 yıl sonra kritik bir görüşmeye sahne oldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’le görüştü.



AK Parti ve CHP genel başkanları arasında 2016’dan sonra ilk görüşme niteliği taşıyan zirve saat 16.04’te başladı.

CHP lideri Özel’i AK Parti Genel Merkezi önünde partinin başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.



Özel ve beraberindekiler karşılamanın ardından içeriye geçti.



Genel merkezin 8’inci katındaki genel başkanlık makamında gerçekleşen görüşme saat 16.04’te başladı. Görüşmede CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da yer aldı.

GÖRÜŞME 1,5 SAAT SÜRDÜ İki liderin görüşmesi 1,5 saat sürdü. CHP lideri Özel, görüşmenin ardından açıklama yapmadan AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı.

SÜREÇ BAYRAM TEBRİĞİYLE BAŞLADI



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel'i bir araya getirecek süreç, CHP Genel Başkanı'nın Erdoğan’a açtığı bayram tebriği telefonu ile başladı.



Erdoğan ve Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü açılış yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmede bir araya gelme kararı alındı.

GÜNDEM YENİ ANAYASA



AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.04'te başlayan görüşmede ana gündem maddesi yeni anayasa. Erdoğan, Irak dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, "CHP'nin de değişime destek verecebileceği inancındayım." ifadelerini kullanmıştı.



Özgür Özel'in çantasında ise anayasa dışında, borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının artırılması yer aldı.