Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Siyasette tüm gözlerin çevrildiği görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. İki liderin görüşmesi 1,5 saat sürdü. CHP lideri görüşmenin ardından bir açıklama yapmadan AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile görüştü

Ankara 8 yıl sonra kritik bir görüşmeye sahne oldu.

Cumhurbaşkanı , AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhuriyet Halk Partisi () Genel Başkanı Özgür Özel’le görüştü.

AK Parti ve genel başkanları arasında 2016’dan sonra ilk görüşme niteliği taşıyan zirve saat 16.04’te başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile görüştü - 1

lideri Özel’i AK Parti Genel Merkezi önünde partinin başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.

Özel ve beraberindekiler karşılamanın ardından içeriye geçti.

Genel merkezin 8’inci katındaki genel başkanlık makamında gerçekleşen görüşme saat 16.04’te başladı.

Görüşmede İstanbul Milletvekili Namık Tan ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da yer aldı.

GÖRÜŞME 1,5 SAAT SÜRDÜ

İki liderin görüşmesi 1,5 saat sürdü.

CHP lideri Özel, görüşmenin ardından açıklama yapmadan AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile görüştü - 2

SÜREÇ BAYRAM TEBRİĞİYLE BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel'i bir araya getirecek süreç, Genel Başkanı'nın Erdoğan’a açtığı bayram tebriği telefonu ile başladı.

Erdoğan ve Özel, Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü açılış yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmede bir araya gelme kararı alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile görüştü - 3

GÜNDEM YENİ ANAYASA

AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.04'te başlayan görüşmede ana gündem maddesi yeni anayasa. Erdoğan, Irak dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, "'nin de değişime destek verecebileceği inancındayım." ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel'in çantasında ise anayasa dışında, borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının artırılması yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile görüştü - 4

Öte yandan belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen projeleri, hayat pahalılığı, emekli aylıkları, ve atama bekleyen öğretmenler gündemindeki diğer başlıklar oldu.

Kritik görüşme öncesi eski genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile telefonda görüşen Özel, Erdoğan'la yapacağı görüşmeye ilişkin görüş ve önerilerini aldı.

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