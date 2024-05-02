116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası tercih başvuruları başladı: Boş (münhal) kadrolar yayınlandı

116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası tercih başvuruları başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Boş (münhal) kadrolar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün web sitesi üzerinden yayınlanmıştır. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası tercih başvuruları başladı: Boş (münhal) kadrolar yayınlandı

116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası tercih başvuruları 2 Mayıs 2024 Perşembe günü itibariyle başladı. Mazereti nedeniyle talebinde bulunanlar ilan edilen takvim çerçevesinde https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Kurasına başvuracaklar.

116. DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (DHY) KURASI
İLAN METNİ

116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası tercih başvuruları başladı: Boş (münhal) kadrolar yayınlandı - 1

BAKAN KOCA'DAN PAYLAŞIM

Başvuruların başladığını duyuran Fahrettin Koca; "436'sı hekim, 1.566'sı uzman hekim olmak üzere toplam 2.002 hekimin yerlerini belirleyecek olan 116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih başvuruları alınmaya başlandı. Boş (münhal) kadrolar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün web sitesi üzerinden yayınlanmıştır. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. 

116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası tercih başvuruları başladı: Boş (münhal) kadrolar yayınlandı - 2

KURA 8 MAYIS'TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Yayımlanan takvime göre, 116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası 8 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Kura sonucu (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek. 

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