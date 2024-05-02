116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası tercih başvuruları başladı: Boş (münhal) kadrolar yayınlandı

116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası tercih başvuruları 2 Mayıs 2024 Perşembe günü itibariyle başladı. Mazereti nedeniyle atama talebinde bulunanlar ilan edilen takvim çerçevesinde https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Kurasına başvuracaklar.

BAKAN KOCA'DAN PAYLAŞIM

Başvuruların başladığını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "436'sı hekim, 1.566'sı uzman hekim olmak üzere toplam 2.002 hekimin atama yerlerini belirleyecek olan 116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih başvuruları alınmaya başlandı. Boş (münhal) kadrolar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün web sitesi üzerinden yayınlanmıştır. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.