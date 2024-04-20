Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Nisan 2024

Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. Yarın için Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 22 Nisan 2024 Pazartesi Bursa hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 22°. 23 Nisan 2024 Salı Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 26°. 24 Nisan 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°.