Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Nisan 2024

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. Yarın için Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 22 Nisan 2024 Pazartesi Bursa hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 22°. 23 Nisan 2024 Salı Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 26°. 24 Nisan 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°.
Bugün
19/
13
Yarın
23/
8
Pazartesi
22/
14
Salı
26/
14
Çarşamba
28/
18
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