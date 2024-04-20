Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Nisan 2024

Bursa için hava durumu bugün nedir? Bursa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Bursa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Bursa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Bursa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Nisan 2024
Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Bursa İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. Yarın için Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 22 Nisan 2024 Pazartesi Bursa hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 22°. 23 Nisan 2024 Salı Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 26°. 24 Nisan 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

19

/

13

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

23

/

8

Pazartesi

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

22

/

14

Salı

Bulutlu
Bulutlu

26

/

14

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

28

/

18

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