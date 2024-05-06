Bursa’da 18 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşını bıçakladı

Bursa’da 18 yaşındaki bir genç, tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla yaraladı. Yaralı gence ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, Leyla Sultan K. isimli saldırgan gözaltına alındı.

Bursa’da 18 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşını bıçakladı

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’da 18 yaşındaki genç kız, tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Gemlik ilçesindeki İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre Leyla Sultan K, sevgilisi Mehmet Salih B. ile kıskançlık yüzünden tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sinirlenen Leyla Sultan K, üzerinde bulunan bıçakla Mehmet Salih B’ye saldırdı.

Bursa’da 18 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşını bıçakladı - 1

3 bıçak darbesiyle yaralanan Mehmet Salih B, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler yardımına koştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Mehmet Salih B’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Leyla Sultan K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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