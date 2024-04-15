Bursa'da iş makinesine çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi Bursa-İzmir Yolu Kent Meydanı alt geçidinde, Emre Tutak (27) kontrolündeki motosiklet, aynı istikamette seyir halindeki sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen iş makinesine arkadan çarptı.



Motosikletten savrularak ağır yaralanan Tutak, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.



Kaza sebebiyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı, motosikletin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun