Bursa'da kuraklık tehlikesi: Vatandaşlara su tasarrufu çağrısı

Her türlü senaryoya karşı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları su tasarrufu konusunda da uyardı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Standart Yağış İndeksi Metodu ve Normalin Yüzdesi Metodu'na göre, 2023 Ocak ayı meteorolojik kuraklık haritasına göre birkaç şehir dışında Türkiye'nin tüm bölgelerinde aşırı kuraklık yaşandığı görüldü.



Bursa'nın içme suyunun en önemli kısmını karşılayan yıllık 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer Barajı'nın doluluk oranı yüzde 0'a düşerken, 40 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 24'e geriledi.



Durumun ciddiyetini hatırlatarak vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları yönünde tavsiyede bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her bir su damlasının değerlendirilmesini istedi.



Başkan Aktaş, "Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Evlerde, camilerde veya iş yerlerinde kullandıkları suyu ziyan etmesinler. Her damlayı önemseyerek kullanalım." dedi.