Bursa'da palet fabrikasında yangın

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bir palet imalathanesinde yangın çıktı. Alevlere müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Bursa'da palet fabrikasında yangın

'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bir palet imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Mahallesi'nde bulunan palet imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa'da palet fabrikasında yangın - 1

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekibi sevk edildi.

Alevlere müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Bursa'da palet fabrikasında yangın - 2

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