Bursa’da pasaja kaçak sigara baskını

Bursa’da 2 kamyonet dolusu kaçak sigara, tütün ve makaron ele geçirildi.



Orhangazi ilçesinde, kaçak tütün ve sigara satışına yönelik yapılan denetimler kapsamında, alınan ihbar üzerine Camikebir Mahallesi’ndeki bir pasajda bulunan depoya baskın düzenlendi.



Savcılık talimatı ile yapılan aramada, 7 bin 320 paket dolu makaron, 283 kilo tütün, 125 bin boş makaron, bin 50 sahte bandrol ele geçirildi.

El konulan malzemeler, 2 kamyonetin kasasına yüklenerek emniyet binasına getirilirken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.



Depoda bulunan 1 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.