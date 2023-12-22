Bursa’da pasaja kaçak sigara baskını

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında, yüklü miktarda kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, 2 kamyonetin kasasında doldurularak emniyet binasına götürüldü.

Bursa’da pasaja kaçak sigara baskını

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’da 2 kamyonet dolusu kaçak , tütün ve makaron ele geçirildi.

Orhangazi ilçesinde, kaçak tütün ve sigara satışına yönelik yapılan denetimler kapsamında, alınan ihbar üzerine Camikebir Mahallesi’ndeki bir pasajda bulunan depoya baskın düzenlendi.

Savcılık talimatı ile yapılan aramada, 7 bin 320 paket dolu makaron, 283 kilo tütün, 125 bin boş makaron, bin 50 sahte bandrol ele geçirildi.

Bursa’da pasaja kaçak sigara baskını - 1

El konulan malzemeler, 2 kamyonetin kasasına yüklenerek emniyet binasına getirilirken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Depoda bulunan 1 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...