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Bursa'da restoran yangını

Bursa'da bir balık restoranının mutfak kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Hem iş yerini hem de bacayı saran alevler güçlükle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmadı.

Bursa'da restoran yangını

’nın Mudanya ilçesi Halit Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir balık restoranının ocak kısmında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede iş yerini sardı. Yangını gören çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Alevlerin hızla yayılmasıyla yangın binanın bacasını da sıçradı.

Bursa'da restoran yangını - 1

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çabanın ardından alevleri kontrol altına aldı.

Can kaybı yaşanmayan yangınla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

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