Bursa'da restoran yangını

Bursa’nın Mudanya ilçesi Halit Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir balık restoranının ocak kısmında yangın çıktı.
Alevler kısa sürede iş yerini sardı. Yangını gören çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Alevlerin hızla yayılmasıyla yangın binanın bacasını da sıçradı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çabanın ardından alevleri kontrol altına aldı.
Can kaybı yaşanmayan yangınla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.
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