Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 64 zanlıdan 10'u tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, mart ayı içinde uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik yapılan operasyonlarda 64 şüpheli yakalandı.



Operasyonlar neticesinde 560 gram uyuşturucu madde, 140 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 60 bin liraya el konuldu.



Yakalananlardan uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.S, A.P, D.B, H.E, İ.G, B.B, E.G, B.Y, Y.Ü. ve B.Ü. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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