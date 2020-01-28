Büyükçekmece D-100'de otomobil başıboş atlara çarptı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde Fikrettin Mermer yönetimindeki otomobil Ankara istikametinde giderken aniden başıboş 3 at yola çıktı.



Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil atlara çarptı. Kazada iki at yol kenarına savrulurken, bir at ise otomobilin ön camından içeri girdi. Kazada 3 at telef olurken, sürücü hafif şekilde yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın ön camından içeriye giren atı vinç yardımıyla çıkardı. Diğer iki at ise karayolları ekipleri tarafından yol kenarından kaldırıldı.