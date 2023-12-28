Büyükçekmece’nin “Maskot”u sahilde ölü bulundu

İstanbul Büyükçekmece’de ilk kez 2020 yılında görülen ve “Maskot” ismi verilen su samuru, sahilde ölü bulundu. Maskot’un ölümüne üzülen çevre sakinleri, Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurunun ölüm nedeninin araştırılmasını istedi.

Büyükçekmece’nin “Maskot”u sahilde ölü bulundu

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Büyükçekmece’de ilk defa 2020 yılında görülen ve ardından çevre sakinlerinin Maskot ismini verdiği su samuru, Mimar Sinan Balıkçı İskelesi’nde ölü olarak kıyıya vurdu.

Maskot’u ölü bulan çevre sakinleri, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen belediyenin veteriner ekipleri, ölü su samurunu incelemek üzere götürdü. Yapılan inceleme sonucunda, su samurunun bedeninde herhangi bir yara ve kanama izi olmadığı tespit edildi.

Büyükçekmece’nin “Maskot”u sahilde ölü bulundu - 1

Çevre sakinleri bu duruma üzülürken, neden öldüğü ise merak konusu oldu.

Çevre sakinleri, ’de nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurunun neden öldüğünün araştırılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...