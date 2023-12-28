Büyükçekmece’nin “Maskot”u sahilde ölü bulundu

Büyükçekmece’de ilk defa 2020 yılında görülen ve ardından çevre sakinlerinin Maskot ismini verdiği su samuru, Mimar Sinan Balıkçı İskelesi’nde ölü olarak kıyıya vurdu.



Maskot’u ölü bulan çevre sakinleri, durumu belediye ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen belediyenin veteriner ekipleri, ölü su samurunu incelemek üzere götürdü. Yapılan inceleme sonucunda, su samurunun bedeninde herhangi bir yara ve kanama izi olmadığı tespit edildi.

Çevre sakinleri bu duruma üzülürken, neden öldüğü ise merak konusu oldu.



Çevre sakinleri, Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurunun neden öldüğünün araştırılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi.