Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: Gazze'ye toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı toplam insani yardımın 52 bin tonu aştığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: Gazze'ye toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'nin 'ye en çok yardım yapan ülke olduğunu belirtti.

"Gazze'ye ulaşan insani yardımın yüzde 30'unu sağlayan Türkiye, buradaki Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda." ifadelerini kullanan Keçeli, 1908 ton insani yardım taşıyan bir geminin daha Mersin Limanı'ndan ayrıldığını kaydetti.

Keçeli, "5066 ton insani yardım taşıyan bir diğer gemimiz ise Mısır'ın El Ariş Limanı'na yanaştı. Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı." ifadelerini kullandı.

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