Büyükelçilerden 'filyasyon sistemi'ne övgü

Kuveyt, Avustralya, Ukrayna, Macaristan, Singapur ve Sri Lanka'nın Ankara büyükelçileri, Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında, salgının önlenmesinde öncül ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, diğer ülkelerde vaka sayıları artarken, uygulanan filyasyon sistemiyle Türkiye'nin vaka sayısını azalttığına dikkati çekti.

Altı büyükelçi, koronavirüs sürecinde Türkiye gözlemlerini, diplomatik ilişkileri, sosyal hayatları ve çalışma şartlarındaki değişiklikleri Milliyet gazetesine şöyle anlattı:

BAKAN KOCA'YA ÖVGÜ



Marc İnnes-Brtown (Avustralya): Büyükelçilik şu sıralar Kovid-19'dan etkilenen Avustralyalılara yardımcı olmaya çalışıyor. Bu süreç ülkelerimizi birbirine daha da yakınlaştırdı. Bakanlar düzeyinde videokonferans görüşmeleri yapıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, kendisini işine adamış tüm Türk sağlık çalışanlarının ve Türk hükümetinin çabalarından övgüyle bahsetmek isterim. Özellikle Bakan Koca'nın günlük olarak verdiği bilgilendirmeler çok değerli. Bütününe baktığımızda çok etkileyici bir mücadele verilmekte.

TÜRKİYE ŞEFFAF VE ESNEK

Jonathan Tow (Singapur): Bugünlerde teknolojiye daha fazla güvenmek zorundayım. Ailecek evdeyiz, yemek pişirmek ve kitap okumak, oğlumla oynamak gibi pek çok şeye zaman ayırabiliyorum. Türkiye her zaman yardımcı, destekleyici ve etkili bir rol oynuyor. Çalışmaları ve bu süreçte ortaya koyduğu modellemeyi takdir ediyoruz. Süreç oldukça başarılı yönetildi. Hepimizin karşılaştığı zorluklar göz önüne alındığında, Türkiye, açık fikirli, şeffaf ve esnek.

TÜRKİYE DEĞERİNİ KANITLADI

Gassan ez-Zevavi (Kuveyt): Buradaki vatandaşlarımızın Kuveyt'e dönmeleri için gerekli işlemleri gerçekleştirdik. Kuveyt'te yaşayan Türk vatandaşlarını mali para cezalarından muaf tuttuk ve dönme prosedürlerini kolaylaştırdık. Türkiye, koronavirüsün yayılmasını önlemek için gerekli önlemleri almasıyla öncül ülkelerden biri. Türkiye'de uygulanan filyasyon sistemi sayesinde, vaka sayıları diğer ülkelerde artarken Türkiye'de azaldığını görebiliyoruz. Türk diplomasisi, uluslararası ilişkileri ve bu süreçte dünyanın her yerine yardım sağlayarak ortaya çıktı, uluslararası haritada değerini kanıtladı.

e-DİPLOMASİYE ADAPTASYON

Andriy Sıbiga (Ukrayna): Karantina kuralları gereği direkt temasları ve görüşmeleri ciddi oranda sınırlandırırken, e-diplomasiye adapte olma sürecimizi hızlandırdık. Türkiye'ye yeni atanan Polonya Büyükelçisiyle ilk tanışma amaçlı görüşmemiz online gerçekleşti. Bize her türlü kolaylık sağlayan Türk tarafına teşekkür etmek istiyorum. Koordineli iş birliğimizle bugüne kadar 3 binden fazla Ukraynalı vatanına döndü. Salgının ikili ticarete olumsuz sonuçlarının minimize edilmesi konusu Cumhurbaşkanlarımızın telefon görüşmesinde ele alındı. Sanal ortamda yaptığımız görüşmeler sonucunda iki ülkenin ürünlerini götüren tir şoförleri için uygun bir formül bulabildik.



YÜZÜMÜZÜ DOĞU'YA ÇEVİRDİK

Victor Matis (Macaristan): Bu süreçte ailemle daha fazla vakit geçiriyorum. Oğlumla bahçedeki bitkileri keşfediyoruz. En çok insan hikayelerine tanıklık etmeyi özledim. Türkiye sağlık malzemelerinde çok ciddi üretim yapan bir ülke. Ne Macaristan, ne de AB ülkeleri ciddi bir üretici değil. İhtiyacımız dolayısıyla 8 tonluk maske hammaddesini Türkiye'den satın aldık. AB'de karar mekanizması çok yavaş ve salgın sürecinde yol haritası çizemedi. Bu sebeple yüzümüzü Doğu'ya çevirdik.



TÜRKÇE'YE ODAKLANDIM

Muhammed Rizvi Hassesn (Sri Lanka): Son günlerde beni özleyen oğlumla bolca vakit geçiriyoruz. Tarih üzerine bol bol okuma yapıyorum ve Türkçe dil eğitimine odaklandım. Sri Lanka'da ihtiyacı olan kişilere yardım ulaştırmak ve ticari ilişkilerimizi sürdürmek için Türk siyasilerinden, devlet ve özel kurumların yetkililerinden mükemmel destek alıyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yardımıyla İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan Sri Lanka vatandaşlarının geri gönderilmesi sağlandı. Türkiye'ye çok minnettarız.

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