Çakmak gazı bomba gibi patladı: 1 kişi yaralandı

Malatya'da bir kişi çakmağına gaz dolumu yaptığı sırada, gaz tüpünün bir anda alev alıp patlaması sonucu yaralandı.

Çakmak gazı bomba gibi patladı: 1 kişi yaralandı

'nın Yeşilyurt ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Y.B.’ye ait iş yerine müşteri olarak giden Y.Ç., iddiaya göre iş yerinde çakmağına gaz doldurmaya çalıştığı esnada gaz tüpü bir anda alev alıp patladı.

Saat 09.00 sıralarında meydana gelen sonucu Y.Ç. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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