Çakmak gazı bomba gibi patladı: 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Y.B.’ye ait iş yerine müşteri olarak giden Y.Ç., iddiaya göre iş yerinde çakmağına gaz doldurmaya çalıştığı esnada gaz tüpü bir anda alev alıp patladı.

Saat 09.00 sıralarında meydana gelen patlama sonucu Y.Ç. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.