Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

Dumandan etkilenen vatandaşları sağlık ekiplerine teslim eden itfaiye ekipleri, evde soğutma çalışması gerçekleştirdi.



Yangın sebebiyle oluşan yoğun duman tahliye edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı.



Yangında küçük çocuğun saçının da yandığı öğrenilirken, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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