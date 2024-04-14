Çalıntı araçla ağaca çarpıp polise yakalandılar

Sultangazi’de çaldıkları otomobille ağaca çarptıktan sonra polislere yakalanan 17 yaşındaki 3 şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, 12 Nisan Cuma günü sabah saatlerinde ilçede otomobil çalındığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.



Başakşehir yönüne kaçtığı belirlenen şüphelilerin otomobille ağaca çarptığı bilgisi üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.



Kazadan yara almadan kurtulan şüpheliler F.T. (17), M.Ö. (17) ve G.G. (17), polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



Güngören ve Sultangazi'de aynı gün 3 araçtan konsol çaldığı belirlenen şüphelilerden M.S'nin 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 54 suç kaydı, F.T'nin 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 99 suç kaydı, G.G'nin 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 82 suç kaydı olduğu tespit edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.