Çan belediyesinde asansörlere kürdanlı corona tedbiri

Çanakkale'nin Çan ilçe Belediyesi hizmet binasında vatandaşlar bindikleri asansörün tuşlarına corona virüs tedbirleri kapsamında kürdanla basmaya başladı.

DHA 22.04.2020 - 17:20

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Çan ilçesinde corona virüse karşı alınan tedbirlere uyulmaya devam edilirken, ilçenin belediye binasında da yeni bir uygulama başlatıldı.

Çan Belediyesi hizmet binasındaki asansörlerde başlatılan uygulamada, asansöre binenler, tuşlarak kürdanla basıyor. Asansörü kullanmak isteyen vatandaşlar, ellerine aldıkları tek kullanımlık kürdanla hiçbir yere temas etmeden kat düğmesine basıyor.

Halk sağlığının korunması ve virüsün yayılımını yavaşlatmak adına başlatılan uygulama ilçede vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

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