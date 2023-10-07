Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası

Yunanistan’dan Ukrayna’ya giden 195 metre uzunluğundaki “MITSOS” isimli dökme yük gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Kumkale önlerinde makine arızası yaptı.



Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı “Kurtarma-5” römorkörü sevk edildi.



Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.



Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Bozcaada demir sahasına götürülerek demirletildi.