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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan kargo gemisi, römorkörle demirleme sahasına çekildi.

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Hatay İskenderun'dan Kocaeli'ye gitmek üzere denize açılan 88 metre uzunluğundaki bayraklı "Sare İmamoğlu" isimli kargo gemisi, sabah saatlerinde Boğazı'nda makine arızası yaptı.

Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait "Türkeli" römorkörü sevk edildi.

Boğaz'dan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi.

Arızalanan kargo gemisi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman'a götürülüp, demirletildi.

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