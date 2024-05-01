Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam  ve sevgilerimi gönderiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
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Cumhurbaşkanı , 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum."

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