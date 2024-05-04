Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Vietnam bayraklı tanker, römorkörler eşliğinde Şevketiye mevkisine demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası
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Yunanistan'dan Rusya'ya giden, 180 metre uzunluğunda Vietnam bayraklı, "Sea Marine 1" isimli boş tanker, sabah saatlerinde 1915 Köprüsü önlerinde makine arızası yaptı.

Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi.

Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait "Kurtarma-3" römorkörü sevk edildi.

Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan tanker, römorkör eşliğinde Şevketiye mevkisine demirletildi.

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