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Çanakkale'de 18 Mart'ta okullar tatil edildi

Çanakkale Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle 18 Mart Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

Çanakkale'de 18 Mart'ta okullar tatil edildi

Bu yıl 18 Mart Şehitleri Anma ve Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlanıyor.

Konu ile ilgili olarak Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, okulların pazartesi günü tatil olduğu duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart 2024 Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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